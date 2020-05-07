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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
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    07.05.2020 - 15:07 | | AA

    İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

    İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizini sabit tuttu.

    İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

    Bankadan yapılan açıklamada, bankanın politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tuttuğu, 200 milyar sterlin artışla 645 milyar sterline çıkarılan varlık alım programının devam etmesine karar verdiği bildirildi.

    İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebileceği belirtilen açıklamada, koronavirüs salgınının İngiliz ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Ortaya konan senaryo, 2020 yılının ilk yarısında İngiliz ekonomisinde çok sert bir daralmayı içermektedir. Şu anda açığa alınan çalışanlara (hükümetin destek programı kapsamında) ek olarak, işsizlikte ciddi artış beklenmektedir. Sosyal mesafe tedbirlerinin rahatlatılmasına ilişkin tahmin edilen istikamet değerlendirildiğinde, GSYH'deki düşüş geçici olacaktır. Ekonomik aktivite görece yeniden artabilir." denildi.

    Açıklamada, enflasyonun yılın ikinci yarısında büyük oranda talepteki zayıflamanın yansımasıyla yüzde 2 seviyesinin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

    İETT durağında otobüs bekleyenlerin isyanıBaşakşehir Olimpiyat İstasyonunda uzun süre durakta beklemelerine rağmen otobüse binemediklerini söyleyen kalabalık, duruma tepki gösterdi.
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