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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiltere'de işsizlik şubatta yükseldi
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    21.04.2020 - 15:37 | | AA

    İngiltere'de işsizlik şubatta yükseldi

    İngiltere'de işsizlik şubat ayında yüzde 4'e çıktı.

    İngiltere'de işsizlik şubatta yükseldi

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede işsizliğin şubatta yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldiği bildirildi. İşsizliğe ilişkin beklenti, yüzde 3,9 seviyesinde olması yönündeydi.

    Açıklamada, İngiltere'de işsiz olanların sayısının şubatta 92 bin azalarak 842 bine gerilediği belirtildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen ONS İstihdam Piyasası İstatistikleri Başkanı David Freeman, "Elimizdeki veriler, koronavirüs önlemlerinin öncesine ait. Görünen o ki o dönemde istihdam piyasası oldukça güçlüydü." ifadelerini kullandı.

    İngiltere'de koronavirüs tedbirlerinin istihdam piyasası üzerindeki etkilerinin mart ayı ve sonrasındaki verilerde kendini göstermesi bekleniyor.

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