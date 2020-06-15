BİST109.556-0.25EURO7.720.73USD6.860.67ALTIN379.27-0.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İngiltere'de tüm perakende dükkanları açıldı
    ABONE OL
    15.06.2020 - 18:36 | | AA

    İngiltere'de tüm perakende dükkanları açıldı

    İngiltere’de yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan perakende dükkanları bugün yeniden açıldı.

    İngiltere'de tüm perakende dükkanları açıldı

     

    Ülkede 23 Mart’ta alınan tedbirler kapsamında kapatılan dükkanlar, hükümetin gevşeme adımları çerçevesinde bugün kapılarını müşterilerine açtı.

    Sosyal mesafe kurallarına göre faaliyet gösteren ve müşteri sayısına tahdit getiren dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluştu.

    Ülkede bugün itibarıyla toplu taşımada ağzı ve burnu kapatma da zorunlu hale geldi. Kişisel korunma ekipmanı sıkıntısı çekilen İngiltere’de hükümet, halkı ev yapımı maskeleri kullanmaya teşvik ediyor.

    Ülkede kafe ve restoranların açık hava alanlarının 4 Temmuz itibarıyla açılması öngörülüyordu ancak bazı restoran ve kafelerin bugünden itibaren fiili olarak bu alanlarda hizmet vermeye başladığı görüldü.

    İngiltere’de salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere göre sadece temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanların açık kalmasına izin verilmişti.

    Ülkede dünkü verilere göre Kovid-19 nedeniyle ölümler 41 bin 698’e, toplam vaka sayısı 295 bin 889’a çıkmıştı.

    Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu:Mersin'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda sözde il imamı ile il ablası olduğu iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2020 Dikey Geçiş Sınavı

    DGS başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2020 Dikey Geçiş Sınavı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    TEM'de korku dolu anlar! "Annen iyi olacak tamam mı?"

    TEM'de korku dolu anlar! "Annen iyi olacak tamam mı?"

    Sıradaki Haber