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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiltere'den 4 yıl sonra bir ilk! Corona virüs sebebiyle indirildi...
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    11.03.2020 - 10:17 |

    İngiltere'den 4 yıl sonra bir ilk! Corona virüs sebebiyle indirildi...

    İngiltere Merkez Bankası Ağustos 2016'dan bu yana ilk kez faiz indirdi.

    İngiltere'den 4 yıl sonra bir ilk! Corona virüs sebebiyle indirildi...

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından bir G7 üyesi merkez bankasından daha corona virüsün ekonomik etkileri ile mücadele için faiz indirimi kararı geldi.

    BoE Para Politikası Komitesi bugün yaptığı toplantıda Ağustos 2016'dan bu yana ilk kez faiz indirimine gitti ve gösterge faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 0,75'ten 0,25'e çekti.

    BoE devlet tahvili alım programı büyüklüğünü ise 435 milyar GBP olarak sürdürdü. Ayrıca şirket tahvili alım hedefini 10 milyar GBP olarak korudu.

    İngiltere Merkez Bankası ayrıca, küçük şirketlerin corona virüsün etkileri karşısında faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve istihdamı korumaları için yeni bir dönemsel fonlama programı başlatacağını açıkladı.

    Dönemsel fonlama programı ile gelecek 12 ayda 4 yıl vadeli fonlama sağlanacak ve bu programın faizi gösterge faizi seviyesinde veya çok yakın olacak.

    BOE'nin toplantı tutanakları 13 Mart'ta açıklanacak.

      Adana'da bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı!Adana’da, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyelilerin tedavi olduğu kaçak tıp merkezine baskın düzenlendi. İçerisinde eczane, doğum kontrol ve diş hekimi odalarının olduğu bina kapatıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, ilçede daha önce de yine Suriyelilerin işlettiği tıp merkezi kapatılmıştı.
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