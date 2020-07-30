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    HaberlerEkonomi Haberleri İngiltere'nin araç üretimi %48,2 düşüş gösterdi
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    30.07.2020 - 07:54 | | Foreks

    İngiltere'nin araç üretimi %48,2 düşüş gösterdi

    İngiltere'de Covid-19 salgını nedeniyle Nisan ayından bu yana rekor düşüş gösteren araç üretimi, Haziran ayında az da olsa toparlanmasına rağmen yüksek oranlı düşüşünü sürdürdü.

    İngiltere'nin araç üretimi %48,2 düşüş gösterdi

    İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği(SMMT) verilerine  göre, üretim Haziran ayında yıllık %48,2 gerileyerek 56 bin 594 oldu.

    Nisan ayında üretim %99,7 düşüşle sadece 197 olmuş ve tarihin en  düşük üretim rakamını görmüştü.

    Mayıs ayında düşüş %95,4 olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayında üretim 109 bin 226 seviyesindeydi. İç piyasaya üretim %63,8 düşüşle 6 bin 670 oldu. İhracat %45,0 düşüşle 49 bin 924 olarak gerçekleşti. İhracatın toplam üretim içindeki payı %88,2 seviyesine geldi.

    Yılın ilk 6 ayında üretim %42,8 düşüşle 381 bin 357 oldu. Aynı dönemde ihracat %42,1 düşüşle 309 bin 11 seviyesinde kaldı.

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