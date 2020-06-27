İngiltere’nin atıkları Türkiye’de birikiyor

İngiltere’de daha önce de diğer ülkelere gönderilen atıklar tartışmalara neden oluyordu. Haberde, Adana’ya gönderilen plastik atıkların burada uygun geri dönüşüm işlemlerinden geçirilmediği ve çoğu zaman yakılarak imha edildiği ortaya çıkarıldı. Haberde yer verilen görüntülerde, yol kenarına bırakılan atıkların İngiliz ürünleri oldukları görülüyor.
Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar, Türkiye’ye kapasitesinin çok üzerinde atık gönderildiğini ve bunları geri dönüştürme imkanı olmadığını vurguluyor. İngiltere, en çok plastik çöpü Türkiye’ye gönderiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.