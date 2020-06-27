İngiltere’nin atıkları Türkiye’de birikiyor

İngiltere’de daha önce de diğer ülkelere gönderilen atıklar tartışmalara neden oluyordu. Haberde, Adana’ya gönderilen plastik atıkların burada uygun geri dönüşüm işlemlerinden geçirilmediği ve çoğu zaman yakılarak imha edildiği ortaya çıkarıldı. Haberde yer verilen görüntülerde, yol kenarına bırakılan atıkların İngiliz ürünleri oldukları görülüyor.



Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar, Türkiye’ye kapasitesinin çok üzerinde atık gönderildiğini ve bunları geri dönüştürme imkanı olmadığını vurguluyor. İngiltere, en çok plastik çöpü Türkiye’ye gönderiyor.