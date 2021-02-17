İngiltere’yle teknoloji ve uzayda işbirliği

Varank, ‘Birleşik Krallık Teknoloji Haftası’ etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı. Varank, pandemiyle birlikte dijitalleşme ve teknolojik dönüşümün daha önce hiç olmadığı kadar gündeme girdiğini belirterek şunları söyledi:

“Yeni dönemde ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve derinleşmesi adına bu etkinlik önemli bir adım olacak. Birleşik Krallık, Brexit sürecinde ülkemizin de içinde bulunduğu 60’tan fazla ülke ile ticarette devamlılık anlaşması imzaladı. Bu anlaşmalar, 1.2 trilyon dolarlık ticareti kapsıyor. İngiltere, küresel ekonomide taşıdığı kritik önemin yanı sıra, üretim ve tedarik zincirleri bakımından bizim de en büyük ticaret ve yatırım ortaklarımızdan biri. Özellikle, ihracatımızın lokomotifi olan Türk otomotiv sanayi ile beyaz eşya ve hazır giyim sektörleri için çok önemli bir pazar” dedi.

10 yıllık vizyon

Bakan Varank, uluslararası iş birliğinin en yoğun görüldüğü alanlardan birinin de uzay olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizin uzaydaki yol haritası olacak Uzay Programıyla, uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyonumuzu ve stratejik hedeflerimizi ortaya koyduk. Programın başarıya ulaşması ve sürdürülebilirliği açısından uluslararası iş birlikleri geliştirmek elzem. Bu kapsamda, uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek, uzaya bağımsız erişim imkânı sağlayacak tesis ve teknolojileri birlikte geliştirebilir, insan kaynağımızı artırabiliriz.”