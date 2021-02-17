İnovasyonda hedef yükseltti

Sadece 2020’de 557 ulusal patent başvurusu yapan Turkcell Teknoloji, bugüne kadar yaptığı 2 bin 674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun yanında 700’den fazla tescillenmiş patentin sahibi olarak sektördeki birinciliğini koruyor.

Katma değerli ürün

İnovasyon günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, inovasyonun Turkcell’in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Turkcell Teknoloji’de yeni nesil iletişim teknolojilerini geliştirmeye ve katma değeri yüksek ürünlerle hizmetler ortaya koymaya devam ettiklerini belirten Öztürk, şunları söyledi: “İnovasyon konusu Türkiye’nin teknoloji alanında dünya çapında rekabet edebilmesi için son derece hayati bir öneme sahip. Bu nedenle bin 300’ü aşkın mühendisimizle ülkemize yeni teknolojiler kazandırmak ve dünya çapında buluşmalara imza atmak için canla başla çalışıyoruz.

Turkcell Teknoloji ile bir başka hedefimiz de geliştirdiğimiz inovatif ürün ve hizmetler sayesinde dünya oyuncuları yaratarak dijital ekonomide söz sahibi olmak. Birçok alanda olduğu gibi inovasyon alanında da sektörümüzün öncüsü ve lideri olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”