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    11.02.2020 - 10:30 | | AA

    İnşaat maliyet endeksi Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 1,01 arttı

    İnşaat maliyet endeksi, geçen yılın aralıkta aylık bazda yüzde 1,01, yıllık bazda 10,76 artış kaydetti.

    İnşaat maliyet endeksi Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 1,01 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

    Buna göre, inşaat maliyet endeksi geçen yıl aralıkta kasıma göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,76 yükseldi.

    Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,23, işçilik endeksi yüzde 0,57 arttı. Aralık 2018'e göre malzeme endeksinde yüzde 4,93, işçilik endeksinde yüzde 25,55 artış gerçekleşti.

    Bina inşaatı maliyet endeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,83, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,04 artış gösterdi.

    Aralıkta, kasım ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,01, işçilik endeksi yüzde 0,46 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 5,12, işçilik endeksi yüzde 25,7 yükseldi.

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,84 arttı.

    Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 4,33, işçilik endeksinde yüzde 24,96 artış kayıtlara geçti. 

    İnşaatta şarkı söyleyen genç Murat Akbaşlı: Sanatçı olmak isterim!Van'ın İran sınırında bulunan Saray ilçesine bağlı Turanlı Mahallesi'nde yaşayan Murat Akbaşlı'nın (20), 3 yıl önce İstanbul'da inşatta çalışırken söylediği şarkılar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı Zülfü Livaneli’nin de telefonla görüştüğü Akbaşlı, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiriyle yaptığı röportajda, "İmkan verilirse sanatçı olmak isterim. Sosyal medyada paylaşılan videomu 2 milyon kişinin tıkladığını öğrendim" dedi.
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