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10.02.2021 - 13:13 | | AA

İnşaat maliyet endeksi Aralık 2020'de aylık bazda yükseldi

İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 2,68, yıllık bazda yüzde 25,02 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi Aralık 2020'de aylık bazda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı aralık ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 2,68, yıllık bazda yüzde 25,02 arttı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,74, işçilik endeksi yüzde 0,20, yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 30,34, işçilik endeksi yüzde 13,74 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,09 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 2,51, yıllık bazda 24,79 artış kaydetti. Söz konusu dönemde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,38, işçilik endeksi yüzde 0,27 arttı.

Aralık 2019'a göre malzeme endeksi yüzde 29,93, işçilik endeksi yüzde 12,96 yükseldi. 

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