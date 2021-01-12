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12.01.2021 - 10:40 | | AA

İnşaat maliyet endeksi Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 2,9 arttı

İnşaat maliyet endeksi, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 22,99 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 2,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 22,99 arttı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,03, işçilik endeksi yüzde 0,35, yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 27,19, işçilik endeksi yüzde 14,16 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,94, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,76 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 2,76, yıllık bazda yüzde 23,75 artış kaydetti. Söz konusu dönemde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,73, işçilik endeksi yüzde 0,37 yükseldi.

Geçen yıl kasım ayında Kasım 2019'a göre göre malzeme endeksi yüzde 28,13, işçilik endeksi yüzde 13,76 arttı.

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