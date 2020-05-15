İnşaat malzemeleri sanayisi nisanda dip seviyeye geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin nisan sonuçları açıklandı.

Buna göre, dip seviyelerden toparlanma eğiliminde iken nisan ayında 3,55 puan düşerek 67,89 puana gerileyen Bileşik Endeks, yeni bir dip ile karşılaştı. Nisan ayındaki bu düşüşle endeks, ölçülmeye başlandığı Ağustos 2013'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Bileşik Endeks bundan önce en düşük seviyesini 71,44 puan ile martta görmüştü. Mart ve nisan aylarında üst üste aylık düşüşler gösteren Bileşik Endeks’teki gelişmeleri, bir süre daha Kovid-19 salgının seyri ve olası etkilerinin belirleyeceği öngörülüyor.

Faaliyetlerde en yüksek aylık daralma nisanda yaşandı

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler geçen ay son yılların en sert aylık düşüşünü gösterdi. Salgının yarattığı etkilerin tamamen hissedildiği nisanda fabrikaların, ihracat pazarlarının ve satış kanallarının büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle faaliyetler dip seviyede gerçekleşti.

Bir önceki aya göre 6,3 puan gerileyen faaliyetler Ağustos 2013'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyesini gördü. Yurtiçi satışlarda nisan ayında kuvvetli bir gerileme oldu.

Pazarların büyük ölçüde kapalı olması ihracattaki sert düşüşte etkili oldu. Üretimde de geçen ay yüksek bir gerileme yaşanırken, tesislerin kapalı kalması sebebiyle cirolar, iç satışlar ve ihracattaki düşüşe bağlı olarak önemli ölçüde geriledi.

Güven Endeksi'nde gerileme nisanda yavaşladı

Güven Endeksi, geçen ay Kovid-19 salgınının yarattığı endişe ve belirsizlikten etkilenmeye devam ederken, marta göre daha sınırlı bir gerileme yaşadı ve güven seviyesi bir önceki aya kıyasla 2 puan geriledi.

Endeks, son aylardaki kademeli toparlanmasına mart ve nisan aylarında ara verdi. İnşaat sektörüne ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güvende de sınırlı bir düşüş yaşanırken, yurt içi pazarlarda güven de nisan ayında geriledi.

Bu dönemde tek sert düşüş ihracat pazarlarına olan güvende yaşandı. Kovid-19 etkisi ile Güven Endeksi'nde gerçekleşen bozulmalar nisan ayında ihracat pazarları hariç diğer alt unsurlarda yavaşladı.

Beklentiler bir süre daha salgının etkilerine bağlı kalacak

Beklenti Endeksi'nde mart ayında yaşanan sert düşüşün ardından geçen ay daha yavaş bir gerileme gerçekleşti.

Beklentilerde belirleyici unsur, Kovid-19 salgınının yarattığı endişeler ile iç ve dış pazardaki etkiler oldu. Faaliyetlerdeki yüksek oranlı daralma da beklentileri bozdu. Geçen ay, bir önceki aya göre 2,7 puan gerileyen Beklenti Endeksi son yılların en düşük seviyesine indi.

Gelecek üç ayın yurt içi siparişleri, ihracat siparişleri ve bu aylara ilişkin üretim beklentisi de nisanda düştü. Yurt içi ve ihracat siparişlerindeki sert düşüşler ile üretim beklentileri zayıfladı.

Salgının seyri, alınan önlemler, faaliyetler ve harcamalar üzerindeki etkiler ile normalleşme planları yakından izlenirken, beklentilerdeki gelişmelerin bir süre daha salgının seyrine ve etkilerine bağlı kalacağı öngörülüyor.