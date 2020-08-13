İnşaat sektörü temmuzda da hız kesmedi

THBB, inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan Hazır Beton Endeksi 2020 Temmuz Ayı Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre, haziran ayında inşaat faaliyetleri tarihi zirveyi gördükten sonra temmuz ayı da olumlu geçti. Konut kredi faizindeki düşüş, konuta ilgiyi üst seviyeye çıkardıktan sonra inşaatlar hız kesmeden yoluna devam ediyor.

Hazır Beton Endeksi Temmuz Ayı Raporu’ndaki bütün endekslerde geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo söz konusuyken inşaat faaliyetlerinde haziranda görülen zirveden sonra, temmuz ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş görüldü.

Geçen yıla göre Güven Endeksi’nde görülen artış yüksek olmasına rağmen endeks değerinin eşik değerin altında olduğu görülürken, rapor, Beklenti Endeksi'nin gelecek döneme ilişkin olumlu tabloyu ortaya koydu.

"Temmuzda da inşaat ve bağlantılı girdi sektörleri açısından oldukça iyi geçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, konut kredi faizindeki düşüş konuta olan ilgiyi üst seviyeye çıkardıktan sonra inşaatların hız kesmeden yoluna devam ettiğini belirtti.

Beklenti Endeksi’nin pozitif tarafta yer aldığının görüldüğünü aktaran Işık, "Güven Endeksi’nde bir önceki ay gördüğümüz yükseliş temmuzda yerini düşüşe bıraktı. Faaliyet ve Beklenti Endeksleri’nin eşik değerin üzerinde olması, temmuz ayının her anlamda inşaat sektörü açısından olumlu geçtiğini ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullandı.

Işık, ekonominin neredeyse tüm göstergelerinde ortaya çıkan iyileşme sinyallerinin inşaat sektöründe de görülmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Haziran ayından sonra temmuz ayı da inşaat ve bağlantılı girdi sektörleri açısından oldukça iyi geçti. TÜİK’in temmuz ayı konut satış verileri henüz açıklanmadı ancak Hazır Beton Endeksimiz temmuz ayında da inşaat sektörünün hız kesmeden faaliyetlerine devam ettiğini göstermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın paylaştığı kredili konut satış verileri de bu hareketliliği işaret etmektedir. Bakanlık verilerine göre, 2020 temmuz ayında ülke genelinde kredili konut satışları geçen yılın temmuz ayına göre 10 kat artarak toplamda 141 bin 434 konut kredili olarak satılmıştır. Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 250 bin 792'ye ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde konut satışlarının devam etmesini beklemekle birlikte pandemiyle mücadelede yeni alınabilecek tedbirler gibi ekonomiyi etkileyebilecek belirsizlikler Güven Endeksi’mizde aşağı yönlü bir harekete neden olmuştur."

İnşaat sektöründeki yükselişin ekonomiye katkısına dikkati çeken Yavuz Işık, “600 bin kişilik ilave istihdam kapasitesi ile birlikte düşünüldüğünde inşaat sektöründeki ivmenin devam etmesi yalnızca sektör açısından değil Türkiye ekonomisinin genelindeki büyüme ve istihdam açısından da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.