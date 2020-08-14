İnşaat temmuz ayında hız kesmedi

THBB’nin temmuz ayı raporuna göre, haziran ayında inşaat faaliyetleri tarihi zirveyi gördükten sonra temmuz ayı da olumlu geçti. Konut kredi faizindeki düşüş, konuta ilgiyi üst seviyeye çıkardıktan sonra inşaatlar hız kesmeden yoluna devam ediyor.