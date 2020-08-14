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    HaberlerEkonomi Haberleri İnşaat temmuz ayında hız kesmedi
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    14.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İnşaat temmuz ayında hız kesmedi

    Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, hazirandan sonra temmuz ayında da inşaat ve bağlantılı girdi sektörleri açısından oldukça iyi geçtiğini belirterek, “TÜİK’in temmuz ayı konut satış verileri henüz açıklanmadı ancak Hazır Beton Endeksi’miz temmuz ayında da inşaat sektörünün hız kesmeden faaliyetlerine devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

    İnşaat temmuz ayında hız kesmedi

     

    THBB’nin temmuz ayı raporuna göre, haziran ayında inşaat faaliyetleri tarihi zirveyi gördükten sonra temmuz ayı da olumlu geçti. Konut kredi faizindeki düşüş, konuta ilgiyi üst seviyeye çıkardıktan sonra inşaatlar hız kesmeden yoluna devam ediyor.

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