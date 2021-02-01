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01.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘İnternet alışverişinde faturayı iyi inceleyin’

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hızlı tüketim malları ve diğer market  ihtiyaçlarını internetten gidermeyi tercih eden vatandaşların uygulamaları kullanırken daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura gibi dokumanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli” dedi.

‘İnternet alışverişinde faturayı iyi inceleyin’

Mağduriyet olmasın

Palandöken, açıklamasında, salgın kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların soğuk havalarda daha çok internetten alışverişe yöneldiğini bildirdi.

Bu talep artışıyla birlikte hızlı tüketim malları ve gıda konusunda yapılan çevrim içi alışverişlerde birtakım aksaklıklar ve mağduriyetler yaşandığına dikkati çeken Palandöken, vatandaşların buralardan seçerek sipariş verdiği ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markaların gönderilebildiğini vurguladı.

Palandöken, internetten satın almayı tercih eden vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, “Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura gibi dokumanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli” dedi.

 

Washington beyaza büründüABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.
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