İnternette maske satılmaya başlandı!

Erdoğan’ın açıklamasının ardından üst fiyat belirlenmediği halde online platformlarda maske satışları başladı. Online’da maske satışı yapanlar dün akşam saatlerinde ürünlerini satışa tekrar kapattı. Online platformlarda alt ve üst fiyat sınırı bulunmadığı için her satıcı kendi belirlediği fiyattan maske satıyor. Online’da 50’li tek kullanımlık maskeyi bir firma 18 liraya satarken başka bir firma da 139 liraya satışa sunmuştu.



‘Üst fiyat olsun’



Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, “Maske satışı serbest bırakılırsa piyasa da kendini regüle edecektir. Maske satışında üst fiyat açıklaması bekliyoruz” dedi.



Delikanlı, Türkiye’nin yıllık tek kullanımlık maske üretim kapasitesinin 1.8 milyar adet olduğunu belirtti. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketicileri yüksek fiyatlara karşı uyardı. Tüketicilerin sessiz kalmaması gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, anormal maske fiyatları görüldüğünde yetkili kurumlara bildirilmesi gerektiğini kaydetti.



‘Eczaneler satsın’



Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak, “Yeni fırsatçılara, koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için de ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi şarttır. Sağlık çalışanları olarak bu uyarıları yapmanın kamuya ve hastaya borcumuz olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Görüştüğümüz eczane yetkilileri, henüz maske satışına başlamadıklarını belirtti. Eczaneler kodla maske dağıtımına devam ettiklerini vurguladı.