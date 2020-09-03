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    HaberlerEkonomi Haberleri İpotekli konut satışında iki kat artış var
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    03.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İpotekli konut satışında iki kat artış var

    Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER, gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde irdelediği ‘GYODER Gösterge’ Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2. Çeyrek Raporu’nu yayınladı.

    İpotekli konut satışında iki kat artış var

    Yapı Kredi Bankası sponsorluğunda yayınlanan ‘GYODER Gösterge’de; Kovid-19’un etkisinin hissedildiği sektörde özellikle ikinci çeyreğin sonu itibarıyla gözle görülür bir toparlanma yaşandığı vurgulandı. 2019 yılının ilk yarısında toplam 505 bin olan konut satışının, 2020 yılının aynı döneminde 624 bin adede ulaşarak yüzde 23.5’lik bir artış sağladığı belirtilen raporda; artışı tetikleyen en önemli unsurların kredi faizlerinde keskin düşüş ve ertelenen talebin devreye girmesi olduğu ifade edildi.

    226 bin adet

    2020’nin ilk yarısında 226 bin adede ulaşan ipotekli konut satışında, 2019’a göre yüzde 221’lik artış yaşandı. Yılın ikinci çeyreğinde konut satışları, küresel salgın nedeniyle nisan ve mayısta görülen ekonomik durgunluğa karşın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük artışla 283 bin 731 adetle kapandı.

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