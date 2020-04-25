25.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İptal tatile kupon önerisi
Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) Kovid-19 salgınının turizme etkilerinin ele alındığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda sektörün sorunlarına yönelik şöyle çözüm önerileri getirildi:
“Salgın öncesi kamu kurumlarıyla sözleşmesi imzalanmış ve başlanmış işlere ilişkin yapılmış masrafların firmalara ödenmesi ve söz konusu işlere pandemi süreci sona erdikten sonra devam edileceği teminatının verilmesi. Seyahat acentelerinin iptal edilen paket tatiller için para iadesi yerine ileri bir tarihte kullanılmak üzere kupon uygulamasına geçmesi.”
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.