İptal tatile kupon önerisi

“Salgın öncesi kamu kurumlarıyla sözleşmesi imzalanmış ve başlanmış işlere ilişkin yapılmış masrafların firmalara ödenmesi ve söz konusu işlere pandemi süreci sona erdikten sonra devam edileceği teminatının verilmesi. Seyahat acentelerinin iptal edilen paket tatiller için para iadesi yerine ileri bir tarihte kullanılmak üzere kupon uygulamasına geçmesi.”