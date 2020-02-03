İptaller başladı! Türkiye'deki o vatandaşlara 'Korona' şoku!

Derin Gökçe

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'deki çok sayıda vatandaş yurt dışına olan seyehat planlarını iptal ettirmek zorunda kaldı. Kimi firma bu durumda ücretin belli bir kısmını müşterisine iade ederken kimi firma ise ücret iadesine hiç yanaşmıyor. Peki ücret iadesi alamayan vatandaşlar ne yapacak? İşte cevabı...

"REZERVASYONUN İPTALİNİ YAPMAK ZORUNDA"

Firmaların ücret iadelerini yapmaları gerektiğini ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada,"Konaklamanın yanı sıra, ulaşım, kültür turu gibi iki veya daha fazla hizmetin bir arada satın alındığı sözleşmelerle ilgili tüketici kanunu uyarınca yayınlanmış Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği'nde açık hükümler vardır. Başlamasına 30 günden az bir süre kalan paket tur sözleşmelerinin mücbir sebep nedeniyle iptali durumunda satıcı konumundaki turizm acentesi, yönetmeliğin 16.maddesinin 4 fıkrası gereğince seyahate dair vergi ve harç ücretlerini belgelendirmek şartıyla üçüncü kişi veya kurumlara aktardığı, geri alınabilmesi mümkün bulunmayan ücretler dışındaki tutarları iade ederek rezervasyonun iptalini yapmak zorundadır."ifadelerini kullandı.

Ölümcül etkisi bilinen Korona virüsü tehdidi hukuken de 'mucbir sebep' sayılabileceğini belirten Ağaoğlu,"Uçak,tren ve otobüs bileti gibi ödemelerin tüketiciye kesintisiz iadesi gerekir"dedi.

10.390 TL SINIRI

Tüketicilerin iptallerle ilgili dikkat etmeleri gereken konuları da sıralayan Ağaoğlu, "Tüketicinin rezervasyon iptali taleplerini sadece sözlü yapmakla yetinmeyip faks, e-posta, whatsapp gibi yazılı yöntemlerle bildirmeleri gerekir. Anlaşmazlık durumunda 10.390 TL'ye kadar olan sözleşmelerle ilgili tüketici hakem heyetine başvurarak hak arayabilirler" ifadelerini kullandı.

Tüketici başvuru heyetine başvuruların ücretsiz olduğunu söyleyen Aydın Ağaoğlu,"Tüketiciler isterlerse ilçelerde kaymakamlık, illerde Ticari İl Müdürlükleri'ne giderek veya e-devlet şifrelerini kullanarak Ticaret Bakanlığı'nın Tubis Sistemi üzerinden elektronik ortamda hakem heyeti başvurularını yapabilirler."dedi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NE KARAR VERDİ?

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. DSÖ'den yapılan açıklamada, "Virüsten dolayı uluslararası ticaret ve ulaşım kısıtlanmamalı" denilmişti.

HANGİ ÜLKELERDE KORONA VİRÜSÜ VAR?

Korona virüsünün bu yeni türü Çin ve Tayvan dışında şu ana dek en az 23 ülkede tespit edilmişti. Bu ülkeler Tayland, Japonya, Singapur, Güney Kore, Malezya, Avustralya, Almanya, ABD, Fransa, Vietnam, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İtalya, İngiltere, Kamboçya, Finlandiya, Hindistan, Filipinler, Nepal, Sri Lanka, İsveç ve İspanya olarak sıralanmıştı.