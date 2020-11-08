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08.11.2020 - 15:52 | | AA

Irak ile Suudi Arabistan ekonomi ve yatırım iş birliğinde anlaştı

Irak ile Suudi Arabistan ekonomi ve yatırım alanında iş birliği konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Irak ile Suudi Arabistan ekonomi ve yatırım iş birliğinde anlaştı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelen Irak ve Suudi Arabistan ortak komitesi, ekonomi ve yatırımda iki ülkenin çıkarına hizmet edecek şekilde iş birliği yapma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Konsey toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar, Suudi Arabistan heyetiyle bir araya geldiklerini ve mutabakat zabıtlarını aktif hale getirmek amacıyla daha önce düzenledikleri toplantıların devamı niteliğinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ülkesinin elektrik, petro kimya endüstrisi ve doğal gaz yatırımı gibi alanlarda yeni projelerle ortaklığı güçlendirmek istediğini aktaran Abdulcebbar, Suudi Arabistan tarafını da gerçek bir iş birliği ve gerekli desteği verme konusunda istekli gördüklerini ifade etti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman da ülkesinin Irak'la ilişkileri geliştirmek ve ikili iş birliği projelerinin uygulanmasını hızlandırmak için çaba sarf etmek istediğini kaydetti.

Irak ile Suudi Arabistan ekonomi ve yatırım dosyalarını görüşmek üzere temmuz ayında ortak bir komite kurmuştu.

Suudi Arabistan Çevre Bakanı Abdurrahman el-Fadli başkanlığındaki heyet Irak ziyaretine bugün başlamıştı. Heyette, Sanayi Bakanı Bender bin İbrahim de yer alıyor.

İki ülke arasında Irak-Kuveyt savaşı nedeniyle 25 yıl boyunca kesik olan diplomatik ilişkiler, 2015 yılında normale dönmeye başlamıştı.

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