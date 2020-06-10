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    HaberlerEkonomi Haberleri Irak'a ihracat yeniden hız kazanıyor
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    10.06.2020 - 11:20 | | AA

    Irak'a ihracat yeniden hız kazanıyor

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, gümrük kapılarının açılmasıyla Irak ile ticaretin hareketlendiğini belirterek, "Özellikle gıda, hazır giyim, ilaç, ev eşyaları ve mobilya ürünlerinin ihracatı tekrar artacak." dedi.

    Irak'a ihracat yeniden hız kazanıyor

    Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapatılan Irak'a yönelik gümrük kapılarının, Ticaret Bakanlığınca yeniden uluslararası yük taşımacılığına açılmasını değerlendirdi.

    Kovid-19 öncesi Türkiye'den Irak'a günde yaklaşık 1700 tır gittiğini, salgın sürecinde bu sayının 300'e kadar gerilediğini dile getiren Taha, gümrük kapıların açılmasını olumlu bulduklarını söyledi.

    Irak'ta günlük tüketime dayalı bütün sektörlerin canlanacağını belirten Taha, "Gümrük kapılarının açılmasıyla Türkiye'den Irak'a ticaret tekrar hızlı bir şekilde hareketlendi. Özellikle gıda, hazır giyim, ilaç, ev eşyaları ve mobilya ürünlerinin ihracatı bu süreçte tekrar artacak. Ayrıca çikolata ve bisküvi sektörlerinin de iyi satış yapmalarını bekliyoruz. Irak'a ihracatımızın yaklaşık 1 ay içinde günde 2 bin tırı bulacağını düşünüyorum." diye konuştu.

    "Irak'a daha fazla ürün satmak için gayret gösteriyoruz"

    Taha, sene başında Irak'a ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğuna işaret ederek, "Kimse endişe etmesin. Bu durumu fırsata çevirerek Çin'in önüne geçmek ve Irak'a daha fazla ürün satmak için meslektaşlarımızla ve iş adamlarıyla görüşmeler yapıp gayret gösteriyoruz. Ayrıca Irak'ta yapılan inşaat projelerinin de devam edebilmesi için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

    Taha, Türk bankalarının Musul'da şube açmaları için de görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

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