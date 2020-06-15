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    HaberlerEkonomi Haberleri İran geçen yıl 10 milyar dolar petrol ürünü ihraç etti
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    15.06.2020 - 14:36 | | AA

    İran geçen yıl 10 milyar dolar petrol ürünü ihraç etti

    İran Petrol Bakan Yardımcısı Behzad Muhammedi, ülkesinin geçen yıl petrol ürünleri ihracatının 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

    İran geçen yıl 10 milyar dolar petrol ürünü ihraç etti

    İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Muhammedi, "İran Ulusal Petrokimya Şirketi, geçen yıl, petrol ürünlerinden 15 milyar dolar gelir elde etti. Bunun 10 milyar doları ihracattan, geri kalanı ise yurt içi satıştan elde edildi." dedi.

    Muhammedi, geçen yıl günde 800 bin varil ham petrolden 35 milyon tondan fazla kerosen ve metanol gibi petrol ürünlerinin üretildiğini kaydetti.

    Muhammedi, gelecek yıl günlük 1 milyon 500 bin varil ham petrolün çeşitli petrol ürünlerine çevrilmesi için işlenmesinin hedeflendiğini kaydetti. 

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