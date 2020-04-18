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    HaberlerEkonomi Haberleri İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankasından kredi talep etti
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    18.04.2020 - 13:52 | | AA

    İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankasından kredi talep etti

    İran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere İslam Kalkınma Bankasından 130 milyon avro, Dünya Bankasından 50 milyon dolar kredi istedi.

    İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankasından kredi talep etti

    İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Kamil Tekavinejad, "2005'ten bu yana ilk kez Dünya Bankasından 50 milyon dolar miktarında kredi alacağız. Hazırlıklar yapıldı ve Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı gibi ilgili kurumlar konuyu takip ediyor." diye konuştu.

    Sağlanacak krediyle Dünya Sağlık Örgütünün iş birliğinde tıbbi teçhizat alınacağını aktaran Tekavinejad, "Tıbbi kaynaklarımızı donatmak için İslam Kalkınma Bankasından da 130 milyon avro alacağız." dedi.

    Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran, 12 Mart'ta Uluslararası Para Fonundan (IMF) 5 milyar dolar kredi talep etmişti. İran'a tek taraflı ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD yönetiminin bu talebe karşı çıktığı ancak IMF'nin talebi değerlendirmeye aldığı açıklanmıştı. 

    İBB’nin yardım dağıtımında vatandaştan tepkiİstanbul'un Sarıyer ilçesinde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi. Mahallede 278 hane olduğunu ancak CHP'li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini belirten vatandaş, İBB çalışanlarına, “Neden sadece oraya koli bırakıyorsunuz? Diğerleri AK Partili diye mi? Bakın kapısında 2 araba var. Sizin yaptığınız ayıptır” ifadelerini kullandı.
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