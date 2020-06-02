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    02.06.2020 - 09:56 | | AA

    İran menşeli ambalaj filmi kotasına ilişkin esaslar belirlendi

    İran menşeli "Bioryente Polipropilen (BOPP) ambalaj filmi" için getirilen kotanın dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

    İran menşeli ambalaj filmi kotasına ilişkin esaslar belirlendi

    Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğle, daha önce kota uygulaması getirilen İran menşeli "BOPP ambalaj filmi" ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, başvuru şekli ve kullanım esasları belirlendi.

    Söz konusu ürüne yönelik kota başvuruları Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "e-işlemler" başlığı altındaki "ithalat işlemleri" kısmında elektronik imza ile yapılacak. Bu kapsamda ilgili beyanların doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkili olacak.

    Kota, 2 Temmuz 2020-1 Temmuz 2021 döneminde 1412 ton, 2 Temmuz 2021-1 Temmuz 2022 döneminde 1454 ton, 2 Temmuz 2022-1 Temmuz 2023 döneminde ise 1498 ton olarak uygulanacak. Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre yapılacak ve bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25 bin kilogramı aşamayacak.

    Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

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