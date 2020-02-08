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    HaberlerEkonomi Haberleri İran, OPEC'in petrol arzında kesinti kararını destekleyecek
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    08.02.2020 - 15:10 | | AA

    İran, OPEC'in petrol arzında kesinti kararını destekleyecek

    İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol arzında kesintiye gitme kararı alması halinde, bu kararı destekleyeceklerini söyledi.

    İran, OPEC'in petrol arzında kesinti kararını destekleyecek

    İran Enerji Haber Ajansı SHANA'nın haberine göre, Zengene, OPEC üyesi ülkelerin ve Rusya'nın başını çektiği petrol üreticisi OPEC dışı aktörlerin kurduğu OPEC olarak adlandırılan teknik heyetin ham petrol arzında günlük 600 bin varil daha kesintiye gitmek istediğine ilişkin haberleri gazetecilere değerlendirdi.

    Zengene, "İran, (OPEC) üyelerin çoğunluğunun mutabık kaldığı miktarda petrol kesintisi kararını destekleyecektir." ifadesini kullandı.

    Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tehdidi nedeniyle dünya genelindeki petrol talebinde ciddi düşüş yaşanması üzerine OPEC ve ortaklarının, petrol arzında günlük 600 bin varil daha kesintiye gitme kararı aldığına ilişkin iddialar uluslararası basında yer bulmuştu.

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5-6 Aralık 2019'da gerçekleştirilen OPEC toplantısında OPEC üyeleri ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler, toplam ham petrol üretimlerini günlük 500 bin varil azaltma kararı almıştı.

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