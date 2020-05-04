BİST99.075-2.00EURO7.69-0.14USD7.030.34ALTIN386.350.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İran para biriminden 4 sıfır attı
    ABONE OL
    04.05.2020 - 14:23 | | AA

    İran para biriminden 4 sıfır attı

    İran Meclisi, ulusal para birimi riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini kabul etti.

    İran para biriminden 4 sıfır attı

    İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Meclisinin söz konusu kararını duyurdu.

    Himmeti, açıklamasında, "Bu sabah Mecliste yapılan oturumda Merkez Bankası tarafından sunulan, hükümetin ulusal para biriminden 4 sıfırın atılmasını ve tümenin para birimi olarak belirlenmesini öneren kanun teklifi kabul edildi." ifadelerini kullandı.

    Hükümetin atacağı gerekli adımların ardından riyalin yerini tümenin alacağını belirten Himmeti, riyalden 4 sıfırın atılmasının ülkede enflasyona neden olacağı eleştirilerini reddetti.

    Merkez Bankası Başkanı Himmeti, Ocak 2019'da İran riyalinden 4 sıfır atılması için hazırladığı öneriyi hükümete sunduğunu açıklamıştı.

    Hong Kong'da corona virüse rağmen halk, plajlara akın ettiHong Kong'da iki haftadır yerel olarak Covid-19 vakası tespit edilmezken halk plajlara akın etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 LGS ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman yapılacak?

    2020 LGS ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman yapılacak?

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman başlayacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman başlayacak?

    Sıradaki Haber