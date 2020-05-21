İran'da corona nedeniyle 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı

Fars Haber Ajansına göre, Kasımi, ülkede yıllık fıstık üretiminin yaklaşık 250 bin ton civarında olduğunu ve bunun en fazla 120 bin tonunun iç piyasada tüketildiğini ifade etti.

Kasımi, "Corona virüsün ziraat ürünleri ihracatını durdurması nedeniyle yaklaşık 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı." dedi.