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    HaberlerEkonomi Haberleri İran'da corona nedeniyle 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı
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    21.05.2020 - 17:11 | | AA

    İran'da corona nedeniyle 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı

    İran Kooperatifler Odası Tarım Komisyonu Başkanı Ersalan Kasımi, ülkede yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ihracata olumsuz etkisi nedeniyle yaklaşık 150 bin ton fıstığın üreticinin elinde kaldığını söyledi.

    İran'da corona nedeniyle 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı

    Fars Haber Ajansına göre, Kasımi, ülkede yıllık fıstık üretiminin yaklaşık 250 bin ton civarında olduğunu ve bunun en fazla 120 bin tonunun iç piyasada tüketildiğini ifade etti.

    Kasımi, "Corona virüsün ziraat ürünleri ihracatını durdurması nedeniyle yaklaşık 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı." dedi.

    Beyoğlu'nda kanlı geceBeyoğlu'nda, eğlenmek için iki kadınla ayrı ayrı anlaşan husumetli 3 kişi arasında, karşılaştıkları kiralık dairede silahlı kavga çıktı. Ayağından vurulan bir kişi, canını kurtarmak için 2'nci katın penceresinden atladı. 6 metre yükseklikten düşerek ayağını kıran kişiyi sokak ortasında döven saldırganlar daha sonra yaralıyı da yanlarına alarak otomobille kaçtı.
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