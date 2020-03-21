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    HaberlerEkonomi Haberleri İran'da enflasyon yüzde 34,8 oldu
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    21.03.2020 - 10:31 | | AA

    İran'da enflasyon yüzde 34,8 oldu

    İran'da geride kalan mali yılda enflasyon oranı yüzde 34,8 oldu.

    İran'da enflasyon yüzde 34,8 oldu

    İran İstatistik Merkezi, İran takvimine göre, 20 Mart 2020'de sona eren Hicri Şemsi 1398 yılının enflasyon oranını açıkladı.

    Ülkede enflasyon oranı bir önceki mali yıla göre 7,9 puan artarak yüzde 34,8 oldu.

    İran'da nükleer anlaşmanın yürürlüğe girerek yaptırımların kaldırıldığı 2016'da enflasyon, 26 yıl aradan sonra yüzde 9 ile tek haneye düşmüştü.

    ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymasının ardından ülkedeki enflasyon oranı dramatik bir şekilde yükselmişti. Enflasyon geçen yıl mayıs ayında yüzde 50'nin üstüne çıkmıştı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında 'sosyal mesafe' uyarısıİÇİŞLERİ Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.
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