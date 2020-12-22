MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri İran'dan Rusya açıklaması: Anlaştık
ABONE OL
22.12.2020 - 03:32 | | AA

İran'dan Rusya açıklaması: Anlaştık

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rusya ile petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştıklarını söyledi.

İran'dan Rusya açıklaması: Anlaştık

 

Bugün Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak ve Enerji Bakanı Nikolay Shulginov ile bir araya gelen Zengene, görüşmenin içeriğiyle ilgili İran devlet medyasına konuştu. Rus yetkililerle dünya petrol piyasasının istikrara kavuşması için görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Zengene, "Rus makamlarla yaptığımız görüşmede petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştık. Son yıllarda Rusya'nın dünya petrol pazarının istikrarında belirleyici bir rolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Rus makamlarla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve onun dışındaki iş birliği ile ilgili müzakerelerde bulunduklarını ve bu konudaki görüşlerinin birbirine yakın olduğunu belirten Zengene, "Rus şirketleriyle iyi bir iş birliğimiz var. Petrol, doğal gaz ve teçhizatların üretimiyle ilgili Rus şirketlerle olan iş birliğinin devam etmesi öngörülüyor. Rusya'yı strateji ortağımız olarak görüyoruz. Bu ortaklık uluslararası alandaki gelişmelerle değişmez." değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahte alkollü içki operasyonu! 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sahte alkollü içki operasyonu! 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Sokağa çıkma kısıtlaması ihlal etti aşırı alkolden bayıldı

Sokağa çıkma kısıtlaması ihlal etti aşırı alkolden bayıldı

Sıradaki Haber