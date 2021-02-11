İrsaliye Nedir, Nasıl Düzenlenir? Muhasebede Neden İrsaliye Kesilir?

İrsaliye bir malın taşınması halinde sevk belgesi ve teslimat belgesi niteliğinde olup, resmi bir evraktır. Muhasebe kayıtları açısından önemli ve zorunlu bir belgedir.

İrsaliye Nedir?

Birçok kişi tarafından son günlerde merak edilen irsaliye nedir sorusunun cevabı aslında bir teslimat belgesidir. İrsaliye ticari bir belgedir. Satıcı tarafın hazırladığı açıklama belgesi olup, sevk ve taşıma durumlarında düzenlenmesi zorunludur. Verilen hizmetin ya da satışı gerçekleşen malın, satıcı tarafından çıktığı ve alıcı tarafa teslimatının gerçekleştiğinin bir ispatı olarak sayılmaktadır. İrsaliye üzerinde satıcı tarafın teslim ettiğine, alıcı tarafın da teslim aldığına dair belgeyi imzalaması zorunludur.

İrsaliye Nasıl Düzenlenir?

İrsaliye bir fatura olmasa da faturada yer alan malzeme cinsi, adedi, teslimatın tarihi gibi birçok bilgiyi içermesi zorunludur. Satın alan firma ya da şahıs adı adresi ve vergi bilgilerinin yer alması gerekir. Mal ve hizmetin bedeli, KDV oranı gibi bilgilerin ise bulunması gerekmez.

Özellikle taşıma durumunda teslimat aşamasında irsaliye bulundurulması zorunlu bir belgedir. 3 nüsha olarak düzenlenmesi gereklidir. Teslim eden ve teslim alan kişilerin isim ve imzalarının irsaliye de bulunması gerekir. Bir nüsha teslim alana bırakılarak diğer iki nüsha satıcı da kalmaktadır.

Muhasebede Neden İrsaliye Kesilir?

Muhasebede irsaliye önemli evraklardan biri olarak kabul edilir. İrsaliye bir teslim belgesidir. Bu belgede bulunan teslim alan kişi ve imzası mal veya hizmetin teslim edilmesinin resmi bir ispatıdır. Ayrıca bazı zamanlarda teslimatla birlikte fatura aynı anda kesilmeyebilir. Teslimat sırasında irsaliye düzenlenerek daha sonra faturalandırma işlemi yapılabilmektedir. İrsaliye muhasebede bir ispat olması dışında birçok karışıklığı önleyebilecek resmi bir teslimat belgesidir.