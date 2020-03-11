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    HaberlerEkonomi Haberleri İş Bankası’ndan e-dönüşüme destek
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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İş Bankası’ndan e-dönüşüme destek

    Türkiye İş Bankası, İşNet ile birlikte, KOBİ’ler ve serbest meslek erbabının elektronik dönüşümüne destek olacak yeni bir kampanya başlattı.

    İş Bankası’ndan e-dönüşüme destek

    Yasal düzenleme gereği, 2020’de e-fatura ve e-serbest meslek makbuzu (e-SMM) uygulamasına geçecek İş Bankası müşterileri, e-belge hizmetlerinden kampanya kapsamında 1 yıl ücretsiz yararlanacak.

    2020 yılında cirosu 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki yaklaşık 200 bin firmanın e-fatura uygulamasına; doktor, avukat, mali müşavir gibi 200 bin serbest meslek erbabının ise e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçeceğini belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek şöyle konuştu:
    “2020 yılındaki e-belge geçiş sürecinin KOBİ’ler ve serbest meslek erbabı müşterilerimizin en önemli gündem maddelerinden. Bu bilinçle İşNet ile birlikte hayata geçirdiğimiz kampanya kapsamında, özellikle e-belge hizmetlerinden ilk defa faydalanacak serbest meslek erbabı müşterilerimize ve 10 milyon TL’nin altında cirosu olan KOBİ’lerimize odaklandık.

    2020 yılında e-belge geçişini tamamlaması gereken mükelleflerimizi, sağladığımız bu destekten faydalanmak üzere İş Bankası şubelerine bekliyoruz.”

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