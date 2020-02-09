İş Bankası’nın net kârı 6.1 milyar TL

Toplam mevduat hacmi 295.9 milyar TL’ye ulaşan İş Bankası, ana fonlama kaynağı olan mevduatın toplam pasif içindeki payını yüzde 63.2 seviyesine yükseltti. Banka, yıl içinde mayıs ve kasım aylarında imzalanan anlaşmalarla toplam 1.9 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti ve sermaye hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte toplamda 1.2 milyar TL tutarlı iki adet yurt içi borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.

İş Bankası, 2018 yıl sonuna göre yüzde 18.4 artarak 58.9 milyar TL seviyesine ulaşan öz kaynak büyüklüğü ile özel bankalar arasında ilk sırada yer aldı, sermaye yeterlilik oranı da yüzde 17.9 seviyesinde gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, bankada, şube dışı kanallardan yapılan işlemlerin payı yıl sonu itibarıyla yüzde 92’yi, mobil bankacılık uygulamaları olan İşCep ve Maximum Mobil’in toplam payı da yüzde 62’yi aştı.

Ekonomiye destek

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, banka olarak, kaynaklarını ülke ekonomisine finansman desteği sağlamak için etkin bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirtti. 2019 yıl sonu itibarıyla nakdi kredi hacimlerinin 289.2 milyar TL’ye ulaşırken, kredilerinin toplam aktif içindeki payının yüzde 61.8 seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Bali, 93 milyar TL tutarındaki gayri nakdi kredi hacmi ile birlikte krediler yoluyla ekonomiye sağladıkları toplam desteğin 382.2 milyar TL olduğunu aktardı.

Bali, “Tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek öncü ve lider banka olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.