İş dünyası can dostlarını unutmadı

Evde kalmanın hayati önem taşıdığı, restoran ve kafelerin kapandığı bu dönemde sokak, cadde ve ormanlarda yaşayan hayvanlar ise zor durumda kaldı. Pek çok firma yardım kampanyalarında sokak hayvanlarına da yer verdi.

Mutfağını açtı

Ekol Lojistik, mutfağını mama yapımına açtı. Ekol, ilk aşamada 3 bin 400 kilogram mama hazırlayıp, İstanbul ormanlarında yaşam mücadelesi veren hayvanları besleyen 11 gönüllü gruba dağıttı. Firma, haftada iki kez mama yaparak elde edilen 7 ton mamayı ormanlarda hayatını sürdüren hayvanlara ulaştıracak. Mama dağıtımı, 50 kişiye ulaşması planlanan gönüllü orman besleme grupları ile gerçekleştirilecek.

Migros ve Metro, Hayvan Hakları Federasyonu (Haytap) işbirliğiyle mama ve yiyecek bağışlıyor.

Tweet at besle

Türkiye Vodafone Vakfı, ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet ediyor. Bunun için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli. Türkiye Vodafone Vakfı’nın 2 yıl önce hayata geçirdiği projeyle bugüne kadar yüz binlerce sokak hayvanının beslenmesi sağlandı. Vakfın, bugün 7’si İstanbul’da olmak üzere İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize’de toplam 13 mama makinesi bulunuyor. Vakıf başkanı Hasan Süel, “Herkesin evlerine çekildiği bugünlerde sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Tüm hayvanseverleri ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz ve kodla çalışan mama makinelerimizi kullanarak sokak hayvanlarına evlerinden destek olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Mama bağışı

Vestel, koronavirüs salgını nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara el atan firmalardan. Vestel; kuşlar, kediler ve köpekler için belirlenen noktalara mama bırakıyor. Servisler aracılığı ile barınaklara mama götüren Vestel’in bazı teknik servisleri ise köpekler için kulübe yapıyor.

Sahipsiz sokak hayvanları için her fırsatta sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Aksigorta, bu kez de onlar için İstanbul, Ankara, Bursa ve Gaziantep illerine toplamda 6 ton mama bağışladı. Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Bu zor günlerde evde kalmamız hayati önem taşıyor. Ancak biz evlerimize çekildiğimizde sokakta bakıma muhtaç dostlarımızı da unutmamamız gerekiyor. İstanbul, Ankara, Bursa ve Gaziantep’te toplam 6 ton mama bağışında bulunduk” dedi.

Küçük dostlarımızı da unutmayan Koçtaş, bu süreçte hem sokağa bırakılan hayvanların sayısının artması hem de barınaklara yapılan ziyaretlerin azalması nedeniyle mama bağışı konusunda da çalışıyor. Şirket bu kapsamda Kadıköy ve Üsküdar Belediyeleri’nin hayvan barınaklarına toplam 2 ton mama bağışında bulundu.

1000 kulübe kurdu

Anadolu Efes, Ahbap Derneği’nin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yaptığı çağrıya katıldı. Şirket, #kendinehasdayanışma kapsamında oluşturulan mama fonuna destek oluyor ve bağışlanan her 1 kg mamaya 5 kg mama ekliyor. 150 hayvansever iş ortağı ile birlikte yaklaşık 8 ton mama bağışlıyor. Şirket ayrıca, 1000 adet de kedi ve köpek kulübesi yaptırdı.