İş dünyası ilk çeyrek rakamlarından memnun

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, geçen yılı yüzde 0,9 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 4,5 büyüme gösterdi.

Yılın ilk çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan İTO Başkanı Avdagiç, yüzde 4,5,'lik "trend büyüme"nin, Türk iş dünyasının antikorlarının güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret etti.

Rakamların, koronayı ikinci çeyreğe hapsetme umudunu artırarak, 1 Haziran sonrası için sağlam bir zemin oluşturduğunu belirten Avdagiç, şunları söyledi:

"İlk çeyrekteki 4.5’lik büyüme, 'Bir de Kovid-19 olmasaydı ikinci çeyrekte ne olurdu.' dedirtiyor. Güçlü bir sanayi büyümesi yakaladık. Ayrıca görünen o ki, ilk çeyrek verisi, 2021 yılı sıçraması için sağlam ve itici bir zemin oluşturacak. 1 Haziran'dan itibaren ertelenen işlerin de devreye girmesiyle birlikte büyüme hızımız çok daha artmasını bekliyoruz. Yüzde 4,5'lik büyüme, aynı zamanda reel sektörün üretimden kopmadığını, işleri bırakmadığını, zor şartlara rağmen üretimde eksiklik oluşturmadığını gösteriyor.

İlk çeyrekte AB'nin yüzde 3,5, ABD'nin yüzde 4,8 daralmış olması, Türkiye'nin büyümesini daha anlamlı kılıyor. Dünya ekonomisinin pause konumuna geçtiği ilk çeyrekte, Türkiye yüzde 4.5 büyümesiyle dünyadan pozitif ayrıştı. Dünyanın ilk çeyreği de kayıp saydığı ve küresel ekonominin dip yaptığı bir süreçte biz bu büyümeyi kat ettik."

Avdagiç, dünyada ekonomik çarklarının hızlanacağı bir ikinci yarıyılın başlayacağını dile getirdi.

"Türkiye yılın ilk çeyreğinde kritik eşiği başarıyla atlattı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yaptığı değerlendirmede, küçülme tahminlerinin yapıldığı 2019 yılı genelinde oldukça iyi bir performans göstererek 0,9 puan büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2020 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 4,5 büyüyerek ve kritik bir eşiği başarıyla atladığını söyledi.

Aynı dönemde dünyadaki büyüme oranlarına bakıldığında Türkiye ekonomisinin başarısının daha iyi anlaşılacağını aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinin ortaya çıkmasından önce yüzde 5 büyümeyi hedeflediğimiz bir yıl olan 2020'yi muhtemelen büyüme kaydedemediğimiz bir dönem olarak geride bırakacağız.

Bununla birlikte, yılın ilk çeyreğinde G20 ülkeleri içerisinde Hindistan'ın ardından en çok büyüme oranını gerçekleştiren Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin nispeten azalmaya başlamasıyla, bilhassa yılın ikinci yarısı itibarıyla yeniden ivme kazanacaktır. Yılın ilk çeyreğinde iç talebin yüzde 6,2 genişlemesiyle hızlanan Türkiye ekonomisinde, yatırımlardaki azalışın sürdüğünü görüyoruz."

Buna göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında azalan yatırımların, büyümeyi sınırlamaya devam ettiğine işaret eden Kaan, bu dönemde mal ve hizmet ihracatının yüzde 1 azalmasıyla, iç tüketimin büyümedeki lokomotif güç niteliğinin belirginleştiğini dile getirdi.

Kaan, küresel ekonominin tamamında olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de hem arz hem de talep yönüyle ciddi bir bunalıma neden olan Kovid-19 salgınının etkisiyle özellikle Nisan ve Mayıs aylarında tarihi düşük seviyeleri test eden iç talebin, yılın üçüncü çeyreği itibariyle yeniden artışa geçeceği tahminini paylaştı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüme rakamlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise, geçtiğimiz yılın tamamında 0,2 puanla oldukça sınırlı bir büyüme kaydedebilen sanayi sektörünün 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,2 oranında genişlemesi olmuştur. Bu dönemde imalat sanayisinin 6,7 puan genişlemesiyle ivme kazanan sanayi sektörüne, tarım sektörü yüzde 3'le, hizmetler sektörü ise yüzde 3,4'le destek vermiştir.

Büyümenin motoru olduğuna inandığımız imalat sanayimizin, esnek üretim kapasitemiz ve büyük piyasalara yakınlığımız sayesinde, Kovid-19 sürecinde diğer ülkelerden pozitif anlamda ayrışacağına inanıyoruz. Ekonomi yönetimince alınan ve dönem itibariyle 260 milyar TL'yi aşan destek ve teşviklerin piyasalara olan olumlu etkileri, Haziran ayı itibariyle başlayacak olan normalleşme süreci ve sonrasında daha da belirginleşecektir."

Kaan, MÜSİAD olarak yılın ikinci yarısı itibarıyla Türkiye ekonomisindeki ivmenin hızlı bir şekilde pozitife döneceğini tahmin ettiklerini bildirdi.