İş dünyasından ‘sanal’ çıkarma

Kovid-19 salgınıyla birlikte ülke ziyaretleri ve tanıtım çalışmaları dijitale kayıyor. Türk ihracatçılar potansiyel pazarlardaki etkinliklerini, tanıtım ataklarını ‘sanal’ olarak sürdürüyor. İş dünyası için büyük önem taşıyan online programlar ikili iş görüşmeleriyle de yeni pazarlara kapı açıyor.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘Sanal Genel Ticaret Heyeti’ programları düzenleniyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların pazarlara ulaşabilmesi ve ticaretini sürdürebilmesi adına dijital ortama hızla geçiş yaptıklarını belirtti.



Heyetler sürecek



Heyetlere firmaların yüksek ilgisi olduğunu söyleyen Gülle, “Sanal heyetlere toplamda 118 firmamız katılırken, 480 yabancı alıcı ile 1236 ikili görüşme gerçekleştirdi” dedi.

Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kolombiya - Meksika olmak üzere 7 ülkeye sanal heyet gerçekleştirdiklerini aktaran Gülle, şöyle devam etti:



“24 Ağustos’ta başladığımız Almanya sanal heyetimiz eylül sonuna kadar sürecek.

Kadın ihracatçılara yönelik 21 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika’ya tüm sektörleri kapsayacak ticaret heyeti düzenleyeceğiz. 28-30 Eylül’de Kazakistan, 26-30 Ekim’de Filipinler ile gerçekleştireceğiz.



Ayrıca, kasım ve aralık için Afrika ve Latin Amerika bölgeleriyle çalışmalar sürüyor.” Gülle, sanal fuarları ise pandemi sonrasında da devam ettireceklerini söyledi.



Yeni ihracatçılar



İhracatçı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İsmail Gülle, “Ağustosta ihracat ailemize 1.307 firma daha katıldı. Ocak-ağustos döneminde ise 10.566 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Bugün itibariyle 95 bini aşkın ihracatçımız bulunuyor” dedi.