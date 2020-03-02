İş dünyasının başarılı kadınlarından gençlere: Yola çık, hikâyeni yaz

Üniversiteli kadınlarla iş dünyasındaki kadınları buluşturan TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi’nin bu yıl 6’ncısı yapıldı. Konuşmacılar gençlere cesur olmaları tavsiyesinde bulunurken “Yola çık, hikâyeni yaz” mesajını verdiler.

“O yaparsa ben de yaparım” sloganıyla yola çıkan TurkishWIN zirvesi, bu yıl Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi.

Gençlere şirketlerde iş ve staj fırsatları yaratan etkinlikte, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Farplas Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin Bakiler, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası, MCT Kıdemli Ortağı Didem Gürcüoğlu Tekay, Dassault Systemes Türkiye Genel Müdürü Elif Gürdal ve Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaştı.

İş hayatına hazırlanan 100 üniversiteden yaklaşık 2 bin üniversiteli genç kadının takip ettiği zirvede, gençler iş dünyasının temsilcileriyle birebir görüşme, iş ve staj başvurusu yapma imkânı buldu.

Kendinize güvenin

Programın açılışında konuşan İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Genel Müdürü Handan Boyçe, başarının yolunun kendine güvenmekten geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

“Aslında turizm sektöründe kadın çalışan sayısı yüksektir. Fakat yönetim kurulu ve CEO düzeyine baktığımızda bu oran yüzde 3’ü geçmiyor. Bu yüzde 3’ün içinde olan bir kişiyim ben. Bu yüzde 3’ün içinde olmak çalışmak ve sınırlarınızı zorlayarak mümkün.

Bu noktada kendinize güvenmeniz ve cesur olmanız gerekiyor. Bize bu topraklarda öğretilmeyen, özellikle kadına öğretilmeyen bir şey var. Birincisi cesur olmak, ikincisi kendine güvenmek. Cesur adımları atmayı öğrenmeniz gerekiyor. Başarısızlığı tatmadan başarıyı öğrenemezsin. Birbirimize destek olmamız lazım. Gençlerimizin vizyonuna çok ihtiyacımız var.

‘BERABERLİĞİN GÜCÜNE İNANIN’

İş hayatında hiçbir sorunu engel olarak kabul etmediğini ve bu nedenle de hiçbir zorlukla karşılaşmadığını kaydeden Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, “Ben beraber olmanın gücüne her zaman inandım. Ancak beraberken bir güç doğuyor. Hayat zorluklarla dolu. Sizin başarınızla yakından uzaktan ilişkisi olmayan bir mentorunuz olsun. Hiçbir çıkarı olmasın. Benim mentorum rahmetli TÜSSİDE Başkanı Hasan Erişkon’du. Hayata başlarken ilk mentor çok önemli” dedi.

Stajları önemseyin

Üniversite yıllarının verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Manpower Group Genel Müdürü Feyza Narlı ise, şunları söyledi:

“Üniversite yılları çok değerli. Çok verimli şekilde değerlendirilmesi gerekli. Yeteneklerimizi bu yıllarda fark etmek bize başlangınçta hız ve ivme kazandıracak. Bu nedenle üniversite yıllarında yapmış olduğunuz stajları önemseyin.”