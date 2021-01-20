İş dünyasının planı dört dörtlük atak

Çevrimiçi basın toplantısında konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yol haritalarına ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde özellikle dört unsurun öne çıktığını vurguladı.



Olpak, burada öncelikli olarak ABD’nin yeni yönetiminin karşılıklı ekonomik ilişkilere yansımalarının önemine değinerek şunları söyledi:



Sürdürülebilir lobi



“İş dünyası olarak bir STA (serbest ticaret anlaşması) müzakeresi değerlendirilmesini ilk sırada görüyoruz. Lobicilik noktasında ise özel sektör tarafından oluşturulabilecek sürdürülebilir bir kaynak üzerine görüşüyoruz. Ayrıca ikili ulusal komisyon kurulabilmesi konusunda hükümetimize önerilerimiz var.



İkinci başlığımız ise; tedarik zinciri ve ulaşılabilirlik. Özellikle Uzak Doğu’daki gelişmeleri, Çin ve Asya Pasifik bölgesini mercek altına almalıyız. Diğer taraftan en büyük ticari ortağımız olan AB’de; AB üyeliği, gümrük birliği süreci var. Yanı sıra AB gündemindeki Yeşil Mutabakat süreci var. Tüm ülkeler açısından yeni bir ekonomik model olarak buna hazırlıklı olmalı, riskleri ve faydalara uyum sağlayan çalışmaları da gündeme alıyoruz. Son olarak da, yeni ticaret blokları ile karşı karşıyayız. Bölge ülkeleri, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması’na imza attı. Bu ülkelerle gümrük vergileri sıfırlandı. Afrika ile iş yapan ülkeler açısından önemli bir husus.



Dolayısıyla 4 başlık: Ticaret blokları, Yeşil Mutabakat, tedarik zinciri ve ABD’deki yeni yönetim bizim bu süreçte gördüğümüz önemli değerlendirme alanlarımız.”





‘Reform sermaye için çok önemli’

Kısa, orta ve uzun vade için ele aldıkları çalışmaları değerlendiren Nail Olpak, “Kısa vadede iki başlık ön plana çıkıyor; Türkiye algısının güçlendirilmesi ve sermayenin yatırım kriterleri. Yatırım, ticaret yapacak sermaye sahipleri nezdindeki Türkiye algısından bahsediyorum.

Sermaye iki temel başlığa bakıyor: Hızlı ve adil işleyen, kazanımları koruyan hukuk devleti. Ekonomi tarafında ise öngörülebilir bir sistem. Türkiye’de ekonomiyi döviz hareketiyle algılıyor vatandaşımız. İş dünyası olarak döviz ve faiz kadar bizi etkileyen önemli bir unsur bunların makul bir aralıkta stabil olması” dedi.