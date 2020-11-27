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27.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İş dünyasıyla görüşmeler başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyasıyla görüşmelere bugün başlıyor.

İş dünyasıyla görüşmeler başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Elvan ve Gül, bugün saat 09.30’da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül’ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak. Dolmabahçe’de yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak.

Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK’lerle devam edecek.

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