İş Leasing yeni burs fonu kurdu

Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Bu değerli projeyi TEV ile hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. TEV aracılığıyla güzel bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla çalışanlarımızın doğum günlerine özel maddi imkanları kısıtlı öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için burs verilmiş ve bireysel bağışçı olarak gönüllü çalışanlarımızın iştirak edecekleri İş Leasing Geleceğimiz Burs Fonu kurulmuştur” dedi.



