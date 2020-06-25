BİST114.4490.00EURO7.71-0.08USD6.85-0.02ALTIN388.82-0.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İş Leasing yeni burs fonu kurdu
    ABONE OL
    25.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İş Leasing yeni burs fonu kurdu

    Buna göre, İş Leasing TEV bünyesinde oluşturulan burs fonuna, gönüllü olarak bağış yapacak çalışanlarının da desteği ile TEV bursiyeri olan öğrencilerin eğitimine katkıda bulunacak.

    İş Leasing yeni burs fonu kurdu

    Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Bu değerli projeyi TEV ile hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. TEV aracılığıyla güzel bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla çalışanlarımızın doğum günlerine özel maddi imkanları kısıtlı öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için burs verilmiş ve bireysel bağışçı olarak gönüllü çalışanlarımızın iştirak edecekleri İş Leasing Geleceğimiz Burs Fonu kurulmuştur” dedi.

    Ankara'da silahlı kavgaAnkara'da alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de hareketli saatler! 2 kişi silahla yaralandı

    İzmir'de hareketli saatler! 2 kişi silahla yaralandı

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    HSK 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak

    HSK 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak

    Sıradaki Haber