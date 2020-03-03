İş Leasing’den Göktekin Enerji ile işbirliği

Protokol ile Göktekin Enerji’nin başta öz tüketim amaçlı olmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri, oteller, AVM’ler ve fabrika çatılarına kuracağı güneş enerjisi santrallerinin son kullanıcılarına yönelik olarak İş Leasing tarafından finansman sağlanacak.



İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Göktekin Enerji’nin öz tüketim amacıyla proje geliştirdiği kullanıcılara finansman sağlayacağız” dedi. Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin de, “Müşterilerimize nakit akışlarına uygun finansman seçenekleri sunabileceğiz” dedi.