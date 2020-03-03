BİST108.9981,57EURO6,900,54USD6,200,57ALTIN317,741,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İş Leasing’den Göktekin Enerji ile işbirliği
    ABONE OL
    03.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İş Leasing’den Göktekin Enerji ile işbirliği

    İş Leasing, güneş enerjisi sektörünün önde gelen oyuncularından Göktekin Enerji ile işbirliği protokolü imzaladı.

    İş Leasing’den Göktekin Enerji ile işbirliği

    Protokol ile Göktekin Enerji’nin başta öz tüketim amaçlı olmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri, oteller, AVM’ler ve fabrika çatılarına kuracağı güneş enerjisi santrallerinin son kullanıcılarına yönelik olarak İş Leasing tarafından finansman sağlanacak.

    İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Göktekin Enerji’nin öz tüketim amacıyla proje geliştirdiği kullanıcılara finansman sağlayacağız” dedi. Göktekin Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Göktekin de, “Müşterilerimize nakit akışlarına uygun finansman seçenekleri sunabileceğiz” dedi.

    Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kıvanç bebek 3 yıl dayanabildi!

    Kıvanç bebek 3 yıl dayanabildi!

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber