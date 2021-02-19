İş Leasing’e 40 milyon euro’luk EBRD kaynağı

İş Leasing Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Bu krediyi yalnızca bir fon kaynağı olarak değil, sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde atılan çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi. Karakılıç şöyle devam etti.

“Şirketimiz, sektör genelinde yenilenebilir enerji finansmanı alanında öncü ve lider şirketler arasında yer alıyor. TurSEFF programına dahil olarak konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. Stratejik odağımızda yer alan yenilenebilir enerji yatırımlarının yaygınlaşması ve kaynak verimliliği amacıyla kullanacağımız bu kaynak, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasına da kendi ölçeğinde önemli katkıda bulunacaktır.”

Bu işlem, EBRD ile İş Leasing arasında imzalanan ilk kredi sözleşmesi olma özelliğini taşıyor.