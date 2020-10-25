İşadamı Rahmi Koç taburcu edildi

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un bugün hastaneden taburcu edildiği, Koç’un sağlık durumunun iyi olup, evinde istirahat edeceği kaydedildi. Hastanenin 17 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rahmi Koç’un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu belirtilmişti.