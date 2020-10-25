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    HaberlerEkonomi Haberleri İşadamı Rahmi Koç taburcu edildi
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    25.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İşadamı Rahmi Koç taburcu edildi

    Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü’nce, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

    İşadamı Rahmi Koç taburcu edildi

    Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un bugün hastaneden taburcu edildiği, Koç’un sağlık durumunun iyi olup, evinde istirahat edeceği kaydedildi. Hastanenin 17 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rahmi Koç’un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu belirtilmişti.

     

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