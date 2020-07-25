İşçi çıkarma yasağı 11 ay devam edecek

Yeni düzenlemeye göre, salgın üzerine hayata geçen "işten çıkarma yasağı" olarak bilinen uygulama, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

Tüm partilerin mutabakatı ile bir maddesinde değişiklik yapılan ve yeni bir madde ihdas edilen teklifin getirdiği düzenlemeler özetle şöyle:

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi

- AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzası ile teklife yeni madde ihdası da yapıldı. Buna göre; Nüfus Hizmetleri Kanunu’na, “Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistem” tanımı eklendi.

Soma işçilerinin tazminatı ödenecek

- AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti’nin ortak önergesi ile Soma’daki; 2014’deki maden faciası sonrası hizmet akdi sona erdirilen işçilerin kıdem tazminatları, TKİ tarafından 6 ay içinde ödenecek.

Kısa çalışma ödeneği için uzatma yetkisi

- İşçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçmek amacıyla uygulamaya konulan düzenlemenin süresi, Cumhurbaşkanı kararıyla, 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.

- Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2020’ye kadar uzatabilecek. Karar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak verilebilecek.

- Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020ye kadar üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Sosyal medya komisyonu

- Teklife komisyon aşamasında ihdas edilen maddeyle, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi konusunda ve internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin mücadele konusunda görüş ve öneriler sunmak amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.

Araştırmalara ücretli teşvik

- Türkiye Bilimler Akademisi’nde görevlendirilenlere, “akademik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek” amacıyla ücret ödenecek. YÖK Kanunu’ndaki ücret sınırlamalarının dışında tutulacak ödeme, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna fiilen yapılan tüm ödemelerin 6 aylık net ortalamasını geçemeyecek şekilde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.