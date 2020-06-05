‘İşe alımlar sürüyor ekibi büyütüyoruz’

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, karantina sürecinde sundukları kesintisiz hizmet ve hızlı altyapıları sayesinde milyonlarca insanın evde eğitim ve işe devam ettiğini belirterek, “Yatırımlarımız sayesinde bu döneme hızla uyum sağladık, yeni döneme de hazırız” dedi. Erkan, “Hayatın her alanında köklü ve çok hızlı değişimler yaşanacak. Yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik süreç otomasyonu gibi yeni teknolojiler her alanda daha fazla yer alacak. Değişim, birkaç yıl içinde yaşanacak” diye konuştu. Erkan’la sektördeki ve şirketlerindeki değişimi ve yeni normali konuştuk.



'80 yazılımcı alacağız'



Çalışan sayınızda bir değişim oldu mu?

Grup şirketleriyle birlikte 20 bin kişiyi istihdam ediyoruz. İşe alım politikamızda salgın kaynaklı değişiklik yapmadık. İşe alım süreçlerini online gerçekleştirdik. Teknoloji ile bağlantılı tüm roller her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Yazılım geliştirme ekibimizi büyütüyoruz. 80 yazılım geliştirme uzmanı işe alacağız. Finanstan insan kaynaklarına, pazarlama, satış ve hukuka kadar her alanda işe alımlarımız devam ediyor. ‘GNÇYTNK’ programımız sayesinde 150 genci Turkcell’e katacağız. Üniversite öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe aktarmalarına fırsat vermek amacı ile 150 gencimize ‘Stajcell’ programımız kapsamında staj imkanı tanıyacağız. ‘Tersine Beyin Göçü’ projemizle de nitelikli istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz.



Ofise kademeli geçiş olacak



Çalışanlarınız iş yerine gelerek mi çalışıyor?

Türkiye’nin farklı bölgelerinde 5 binden fazla arkadaşımızı 13 Mart’tan itibaren evden çalışma modeline geçirdik. Sonraki bir haftada 10 binden fazla çağrı merkezi çalışanımıza gerekli donanımı ve internet altyapısını sağlayarak, müşterilerimize evlerinden hizmet sunabilecek hale getirdik. Çalışanlarımızın tamamı teknolojik altyapımız sayesinde evden çalışma düzenine kolayca adapte oldu. 8 Haziran Pazartesi itibarıyla tüm güvenlik tedbirlerini alarak plazalarımızı yeniden açmaya başlıyoruz. Ofise dönüş sürecini kademeli olarak gerçekleştireceğiz.



Sosyal mesafe tedbirleri



İş yerinde sosyal mesafeyi korumak için neler yapıyorsunuz?

Çalışanlarımızdan ofiste bulunması gerekenlerin bilgilerini günlük olarak dijital bir platform aracılığı ile alarak katlarda bulunacak çalışan sayılarını kontrol altında tutmayı ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışmalarını sağlayacağız. Ayrıca tüm plazalarımızda koronavirüse karşı çalışanlarımızın bireysel olarak alabilecekleri tedbirleri hatırlatıcı materyaller kullanıyoruz. Bakanlık genelgesine göre ofislerimizde oturma düzenlerimizi yeniden planladık. Tüm ortak alanları da genelgelere uygun olacak şekilde yeniden tasarlıyor ve sosyal mesafeyi koruyucu önlemleri alıyoruz.

Yüzde 12 büyüme hedefi



Sektörünüzde kâr marjları salgından önce nasıldı? Bir değişim olmasını bekliyor musunuz?



Nisan ayının sonunda açıkladığımız birinci çeyrek sonuçlarımızla yıla güçlü bir başlangıç yaptık. 614 bin abone kazanımıyla yıllık 1 milyon yeni abone hedefimizin yüzde 61’ini üç ayda gerçekleştirdik. Konsolide bazda gelirimiz, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17.3 artarak 6.7 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK 2.8 milyar TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde net kârımız 873 milyon TL’ye ulaşırken FAVÖK marjımız ise yüzde 42.2 olarak gerçekleşti. İlk çeyreği başarılı bir şekilde kapatırken, yıllık hedeflerimizi güncelledik. 2020 yılı toplamında yüzde 10-12 ciro büyümesi bekliyoruz.

‘Satın almalar artacak’



Salgının ardından sektörünüzde birleşme ve satın almaların artmasını bekliyor musunuz?



Havacılık, turizm ve hizmet sektörü salgından daha fazla etkilenirken, telekom ve teknoloji nispeten az hatta dijital alanlarda olumlu etkilendi. Stratejik önceliğimiz olan fintech, dijital servisler ve dijital iş çözümlerinde önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeye her zaman devam ediyoruz. Salgının dijital ürünlerin ve çözümlerin önemini daha da ortaya çıkardığını, bu alanlarda birleşme ve satın alma cazibesinin artacağını düşünüyoruz.