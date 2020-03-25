İşe gelene ek 3500 TL

“Hamilelik, süt emzirme, kronik hastalık ve bağışıklık sistemi zafiyetine işaret eden hastalık vakalarının tamamında çalışanlarımızı idari izinli saydık. İş yerine gelenler ve birer kişi olarak çalıştıkları için dönüşüme dahil olmayan güvenlik görevlileri dahil bütün çalışanlara ve yöneticilere (genel müdür ve genel müdür yardımcıları hariç) aylık 3 bin 500 lira brüt ödeme başlattık.”