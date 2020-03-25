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    HaberlerEkonomi Haberleri İşe gelene ek 3500 TL
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    25.03.2020 - 07:00 |

    İşe gelene ek 3500 TL

    Adnan Bali, 14’er günlük dönüşümlerle yüzde 50 ve mümkün olduğu oranda daha fazla çalışanın evden çalışması (yaklaşık 9 bin kişi) veya evde bulunması (yaklaşık 5 bin kişi) uygulamasına geçtiklerini aktararak, şu bilgileri verdi:

    İşe gelene ek 3500 TL

     “Hamilelik, süt emzirme, kronik hastalık ve bağışıklık sistemi zafiyetine işaret eden hastalık vakalarının tamamında çalışanlarımızı idari izinli saydık. İş yerine gelenler ve birer kişi olarak çalıştıkları için dönüşüme dahil olmayan güvenlik görevlileri dahil bütün çalışanlara ve yöneticilere (genel müdür ve genel müdür yardımcıları hariç) aylık 3 bin 500 lira brüt ödeme başlattık.”

    Kapalı olan kafeteryaya giden kişiler uyardı, bıçaklandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerine uyarıda bulunan iş yeri çalışanını darbetti ve bıçakla yaraladı.
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