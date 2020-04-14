Isı sayaçları servisleri için düzenleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ısı sayaçlarının muayene ve gözetimi için servis hizmeti vermek isteyenlerde daha önce 2 yıl içinde başvurmaları halinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon belgesi şartı aranmıyordu. Yeni düzenlemeyle bu süre 3 yıla çıkarıldı. Ancak servis olarak başvuranların, personel, tesisler ve donanım, muayene yöntemleri ve prosedürleri, muayene öğeleri ve numunelerinin yönetimi, muayene kayıtları, muayene raporları ve muayene sertifikalarının uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş raporu bakanlığa ibraz etmeleri gerekecek.

Bu rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren akreditasyon sertifikasını alarak bakanlığa ibraz etmesi zorunluluğu 2 yıldan 3 yıla yükseltildi.