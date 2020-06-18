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    HaberlerEkonomi Haberleri İşler açıldı, Ikea yardımı iade ediyor
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    18.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İşler açıldı, Ikea yardımı iade ediyor

    İsveç merkezli uluslararası mobilya devi Ikea faaliyet gösterdiği 9 ülkede koronavirüsün olumsuz etkilerini hafifletmek için kendisine verilen devlet yardımlarını iade etmeye hazırlanıyor. Ikea’nın iade nedeni işlerin beklendiğinden iyi gitmesi.

    İşler açıldı, Ikea yardımı iade ediyor

     

    Ikea’yı kontrol eden Ingka Group perakende operasyonları sorumlusu Türk yönetici Tolga Öncü, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak ABD, Belçika, Hırvatistan, Çekya, İrlanda, Portekiz, Romanya, Sırbistan ve İspanya hükümetleriyle görüştüklerini söyledi.

    Öncü salgının başlarında satışların yüzde 70 - 80 düşmesini beklediklerini ancak şu an 23 mağaza dışında kapalı satış merkezleri olmadığını ve ertelenen alımlarla işlerin çok iyi gittiğini belirtti.

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