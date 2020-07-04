İşler açılınca kira ödemek istiyorlar

Uzun yıllardır yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Mısır Çarşısı 1 Haziran’da kapılarını tekrar açtı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine 23 Mart’ta ara veren Mısır Çarşısı, eski günlerine dönmeyi bekliyor. Yaklaşık 90 dükkanın yer aldığı Mısır Çarşısı’nda neredeyse 40 dükkan kepenklerini kaldırmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kiracısı olduklarını belirten çarşı esnafı, “Üç ay boyunca kira ödemedik. Temmuz itibarıyla üç aylık kiraları altı taksitle ödememiz bekleniyor. Fakat şu an dükkanların çoğu kapalı, işler de durgun. Bu nedenle üç aylık kiraların alınmamasını ya da işler açıldıktan sonra kiranın alınmasını talep ediyoruz” diyor.

‘Esnafa moral olur’



Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Ömer Tayyar Başıbüyük, pandemi nedeniyle üç aydır kapalı olduklarını ve kapalı olunan süre için kira alınmamasını talep ettiklerini söyledi. Başıbüyük, eğer böyle bir uygulama yapılırsa esnafa moral olacağını kapalı dükkanların da açılacağını belirtti. Toplamda 90 dükkan olduğunu ve 40 dükkanın kapalı olduğunu kaydeden Başıbüyük, “Kapalı olanlar da kira vermeye devam ediyor. Normal zamanda günde ortalama 30-40 bin kişi giriyordu çarşıya, şu an bu rakam 2.800 civarında” diye konuştu. Başıbüyük, çarşı girişlerinde ateş ölçümü, dezenfektan gibi önlemlerin de alındığını belirtti.



Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Hatice İçiuyan Bezal, çarşı esnafının elektrik gibi kalemler oluşmaması için dükkanlarını açmak istemediğini söyledi. Üç ay kira alınmadığını ve bunu altı aya bölmek istediklerini söyleyen Bezal, “İş yapamazsak bunu nasıl ödeyeceğiz? Önümüzü göremiyoruz. Üç aylık kirayı almamalarını ya da önümüzdeki yıllara ötelenmesini talep ediyoruz. Çarşıda çalışanların yakınlarıyla birlikte neredeyse 60-70 bin kişi ekmek yiyor” dedi.



‘Destek bekliyoruz’



Elmas Kuyumcusu yetkilisi Erhan Elmasoğlu, yabancı turist gelmeden çarşının toparlanamayacağını söyledi. Esnaf olarak çarşıyı ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten Elmasoğlu, “Elbette eski günlere döneceğiz. Fakat Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de desteğini bekliyoruz. Uçuşlarla birlikte işlerin de açılacağını düşünüyoruz” dedi.



Öz Develi Baharat sahibi Mehmet Fatih Develi, şu an işlerin durgun olduğunu söyleyerek, “Esnaf bazen 50-100 lirayla dükkanını kapatıyor. Çarşı tam faal değil. Bizim işimiz yabancı turistle. Yerli de gelip pek bir şey satın almıyor. Kapalı olduğumuz dönemde esnaf olarak cepten yedik. Bunun için bir süre daha kira almamalarını ertelemelerini talep ediyoruz” diye konuştu.

Topkapı Hediyelik yetkisi Ahmet Polat, 25 yıldır çarşıda çalıştığını belirtti. Bazı dükkanlarda fazla eleman olduğunu söyleyen Polat, “Esnaf böyle giderse çalışan sayısını da azaltacaktır. Çarşı bir aydır açık fakat dükkanların yarısı kapalı. Bizim satışlarımız turistlere oluyor. Yabancı turist gelirse işlerimiz bir nebze de olsa düzelir. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Çarşı havalandırması güvenli’



Menekşe Kuyumculuk yetkilisi Nazar Özsahakyan, “Bu aydan itibaren geriye dönük kiraları ödemeye başlıyoruz. Dükkanların şu an yarısı kapalı. Bu ayın kirası ve geriye dönük kirayla birlikte neredeyse 42 bin lira ödeyeceğiz. Çalışan elemanlar var, SSK, gelir ve stopaj vergileri ve elektrik faturaları var. Eksiyle işe başlayacağız” dedi.



“Üç aylık kirayı ya ödemeyelim ya da önümüzdeki yıllara iş olduğu zamanlara yayalım” diyen Özsahakyan, “Bizim şu an onu ödeyecek gücümüz yok. Yabancı turist yok, yerliler de gelmiyor. Çarşının kliması da yok en güvenli yerlerden biri. Yukarıda camlar var oradan temiz hava geliyor” diye konuştu.



Kısmet Hediyelik Eşya sahibi Nuri Huri, 1975’ten beri çarşıda esnaflık yaptığını söyledi. Birçok olay gördüklerini fakat hiçbirinden Kovid-19 kadar etkilenmediklerini belirten Huri, “Çarşımız neredeyse 75 gün kapalı kaldı. Ankara’ya gidip Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da sorunlarımızı anlattık. Burada kirayı ödeyemeyecek olan esnaflar da var” dedi.