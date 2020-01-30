İşletmelere destek borçlarına öteleme

Varank, Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen WABCO Sakarya Fren ve Kompresör Fabrikasının temel atma töreninde konuştu. Bakan Varank, işletmele sunulan destekle ilgili şu bilgileri verdi:

“Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz. KOSGEB’e borcu olan firmalarımızın bu sene ödemesi gereken borçlarını yıl sonuna kadar erteliyoruz. Yine KOSGEB Kredi Destek Programı’ndan yararlanıp bankalara borcu olan KOBİ’lerimizin de ödemelerini 1 Ocak 2021’e kadar öteliyoruz.”

En büyük tedarikçi

Varank, temeli atılan 20 milyon dolarlık yatırımın ise zamanla 600 kişiye istihdam sağlayacağını ve yılda 100 milyon dolarlık ihracat yapılacağını aktardı. Şirketin Türkiye macerasını üretimle taçlandırdığını anlatan Bakan Varank, “Şirket yıllar boyunca ülkemizdeki satın alma faaliyetlerine önemli bir kaynak aktardı, yurt içi tedarikçileri güçlendirdi. Ekim 2018’de lojistik merkezini de kurarak, tedarik zincirinin önemli bir aşamasını daha devreye soktu. Şimdi ise üretimini de ülkemize taşıyıp, zincirin tüm halkalarını tamamlamış oluyor. Geçmişte otomotiv yan sanayimizden parça tedarik edip, nihai ürünü dışarıdaki fabrikalarda üreten WABCO, bu yatırımla nihai ürünü de ülkemizde üreterek katma değerin Türkiye’de kalmasını sağlayacak” dedi.

Varank, üretim sürecindeki tüm alt komponentlerin de Türkiye’den tedarik edileceğini, fabrikanın ağustos ayında tamamlanacak ilk kısmının fren körüğü, hidrolik fren ve kompresörler için krank mili üreteceğini belirtirken, inşaatına daha sonra başlanacak ikinci kısımda ise kompresör üretimi yapılacağını; Türkiye’nin Avrupa Birliğinin otomotivde en büyük tedarikçisi olduğunu söyledi.

210 bin istihdam

Bakanlık olarak böyle yatırımların katlanarak çoğalması için var güçleriyle çalıştıklarını, temeli atılan fabrikanın da bölgesel teşviklerden yararlandığını belirten Varank, “Sadece 2019’da 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam oluşacak. Son dönemde uyguladığımız yapısal reformlar, uluslararası platformlarda da karşılığını buluyor” dedi.

Bakan Mustafa Varank, ekonomiye ilişkin güven göstergelerinin yukarı yönlü seyrettiğine, iç talebin arttığına, finansman maliyetlerinin düştüğüne dikkat çekerken, 2020’nin kimya, petro-kimya, ulaştırma teknolojileri, entegre madencilik, savunma ve elektronik gibi pek çok kritik alanda dev yatırımların başlayacağı bir yıl olacağını vurguladı.