İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi aralıkta 50,5'e yükseldi

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Aralık 2020 sonuçları açıklandı.

Kasımda 48,9 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta yeniden eşik değerin üzerine çıkarak 50,5 olarak gerçekleşti ve Türk imalatçılarının ihracat ikliminde ılımlı iyileşmeye işaret etti.

Kasımdaki kısıtlamaların ardından Avrupa'nın bazı bölgelerinde salgına yönelik sınırlamaların gevşetilmesi, ihracat pazarlarının talep koşullarındaki güçlenmede etkili oldu. Almanya'daki üretim artışı yılın sonunda hafif hızlanırken, Birleşik Krallık'ta ise kasımda kaydedilen gerilemenin ardından ekonomik aktivite büyüme bölgesine geri döndü.

Diğer Avrupa ekonomilerine bakıldığında, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde daralmanın yavaşladığı gözlendi. Hollanda'nın imalat sanayi üretiminde keskin bir artış gerçekleşti ve büyüme önceki aya göre ivme kazandı.

Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan ABD'de üretim 2020'nin son ayında belirgin şekilde artmaya devam etti. Bununla birlikte, kasımda 5,5 yıllık rekor seviyeye ulaşan büyüme hızı aralıkta son 3 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Diğer Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada'nın imalat sanayi üretimi yaklaşık iki buçuk yılın en yüksek oranında arttı.

Orta Doğu'da iyileşen performans, beklentileri olumlu etkiledi

Bazı Orta Doğu ülkelerinde iyileşen performans, Türk imalat sanayi ihracatçılarının beklentilerini olumlu etkiledi. Kasımdaki düşüşün ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivite artış gösterirken, Suudi Arabistan'da büyüme hızı Kasım 2019'dan beri en yüksek düzeye çıktı.

Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin hesaplandığı ekonomiler içerisinde Tayvan'dan sonraki ikinci en güçlü üretim artışı Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Diğer Orta Doğu ülkelerinden Katar'da ekonomik aktivite artış kaydederken, Mısır ve Lübnan'da düşüş gözlendi.

Asya'da ise Tayvan'ın üretimindeki güçlü büyüme, kıtanın büyük bölümünde kaydedilen olumlu performans için gösterge niteliğinde oldu. Çin'de ekonomik aktivitenin artış trendi sekizinci aya ulaştı ve aralıkta da güçlü seyretti. Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Tayland ve Vietnam'da da büyüme kaydedildi. Bununla birlikte, Japonya’nın daralma bölgesinde kalması dikkat çekti.

"Aşıyla ilgili gelişmeler umut veriyor"çıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, 2020'nin son ayına ilişkin verilerin, Türk imalat sanayi ihracatçıları için iyileşen bir görünüme işaret ettiğini bildirdi.

Avrupa'nın büyük bölümünde kasımda uygulanan kısıtlamalarının gevşetilmesinin ve ABD'deki talebin güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesinin bu iyileşmede belirleyici olduğunu anlatan Harker, salgın geniş çapta yayılmaya devam ettiği için yakın geleceğin halen yüksek derecede belirsizlik taşıdığını aktardı.

Harker, "Ancak aşı alanında yaşanan gelişmeler, ihracatçılar için 2021'in ilerleyen dönemlerinde daha güvenilir talep iyileşmeleri olabileceği yönünde umut veriyor." ifadesini kullandı.